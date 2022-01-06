Белоруссия направила военных в Казахстан в рамках ОДКБ

В министерстве иностранных дел Белоруссии 6 января заявили, что страна направляет в Казахстан военнослужащих из состава белорусских сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для выполнения союзнических обязательств.

Деятельность белорусских миротворцев в Казахстане будет осуществляться в соответствии с законодательством.

«Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан», — говорится в сообщении.

В Минске назвали происходящие в Казахстане события попыткой насильственного переворота.

«Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане. Целиком поддерживаем усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны. Обращает на себя внимание четкая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам», — сказано в заявлении белорусского МИДа.

Ранее в этот же день сообщалось, что число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое из них обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

В ночь на 6 января беспорядки в Алма-Ате не утихали. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе.

Утром 6 января военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо мародерствующих участников беспорядков в центре Алма-Аты. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники, им противостояли порядка 200 демонстрантов. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

В результате попытки штурма здания полиции в Алма-Ате были ликвидированы десятки участников беспорядков. Как пояснила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, антитеррористическая операция проходит в одном из районов города, где находятся административные здания.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускают в них пациентов и медиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения, где находится оружие, и ведут бои с курсантами училищ. Он отметил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Как сообщили в секретариате ОДКБ, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечается, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.

Помимо Казахстана в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.