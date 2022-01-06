В России за сутки выявили 15 316 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 15 316 новых случаев COVID-19. Об этом в четверг, 6 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (2357), Санкт-Петербурге (1286) и Московской области (742).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 802, выздоровели 22 949 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 601 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 817 летальных исходов, выздоровели 9 623 677 человек.

5 января директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная и детская вакцины от коронавируса должны стать доступны уже в 2022 году. При этом, по его словам, к концу этого года для всех детей станет возможна добровольная вакцинация от COVID-19.

Кроме того, в конце 2022-го планируется провести клинические исследования вакцины, защищающей сразу от гриппа и COVID-19.

30 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к СOVID-19 в России составляет 61,8%. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал важность того, чтобы уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 90%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник М».

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