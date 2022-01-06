У российского биатлониста Эдуарда Латыпова выявили COVID-19

Тест на коронавирус российского биатлониста Эдуарда Латыпова дал положительный результат, он изолирован от нацкоманды в Оберхофе. Об этом 6 января сообщает Союз биатлонистов России (СБР) в Telegram.

«Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — приводит сообщение «Спорт-Экспресс».

18 декабря Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Россиянин лидировал после первой стрельбы, но затем допустил два промаха, а на финише на 0,1 секунды опередил норвежца Ветле Кристиансена. Первым в гонке стал француз Кантен Фийон-Майе.