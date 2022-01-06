Все финансовые организации Казахстана приостановили работу

Все финансовые организации Казахстана приостановили деятельность, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-секретаря национального банка. Решение принято на фоне контртеррористической операции. В нацбанке также учитывают сбои в работе интернета, передает телеканал «Известия». Мера направлена на защиту здоровья и жизни сотрудников и клиентов.

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