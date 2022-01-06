Жители Алма-Аты получили SMS об антитеррористической операции в городе

Жителям Алма-Аты рассылают SMS-уведомления о проведении в городе антитеррористической операции. Об этом 6 января сообщил Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Отмечается, что всех просят оставаться в безопасном месте.

Ранее в этот день сообщалось, что военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре крупнейшего города Казахстана — Алма-Аты. Речь шла примерно о 50 единицах военной техники. Им противостояли порядка 200 демонстрантов. По данным журналистов, после оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

Позднее корреспонденты сообщили, что военные сняли оцепление и покинули центральную площадь города. Отмечалось, что на месте остаются двое погромщиков, которые размахивают национальным флагом.

Затем стало известно, что десятки участников беспорядков в Алма-Ате ликвидированы в результате попытки штурма здании полиции. Как пояснила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек, антитеррористическая операция проходит в одном из районов города, где находятся административные здания.

Беспорядки в Алма-Ате не утихали на протяжении всей ночи. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

Протесты в Казахстане начались 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.