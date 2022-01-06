Опубликовано видео зачистки площади в Алма-Ате от участников беспорядков

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлена зачистка площади Республики в Алма-Ате в Казахстане. Материал опубликован в Telegram-канале ТАСС.

Так, на площадь перед мэрией в Алма-Ате прибыли военные, которые начали операцию по зачистке территории от участников беспорядков. В общей сложности к месту событий на грузовиках и БТР прибыли 300 военнослужащих, одетых в зеленый камуфляж и маски.

Военные окружили площадь и начали оттеснять гражданских за оцепление. Позднее внутри образовавшегося кольца началась перестрелка. Военнослужащие при этом стреляли в воздух, пишет агентство.

Позднее военные сняли оцепление и покинули центральную площадь города. По последним данным, на месте остаются двое погромщиков, которые размахивают национальным флагом.

Ранее в этот день правоохранители Алма-Аты сообщили о предпринятой ночью попытке штурма здания полиции, десятки нападавших были ликвидированы.

На протяжении всей ночи в городе не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

Из-за отсутствия интернета в республике не работает безналичный расчет, поэтому жители пытаются снять деньги с карт. Так, массовые очереди образовались в единственном работающем банке в Нур-Султане.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.