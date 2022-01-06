Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля прошлого года

Российский рубль продолжил снижение по отношению к доллару и евро на фоне ситуации в Казахстане. Информация об этом следует из данных на сайте Московской биржи.

Так, курс американской валюты в ходе торгов утром 6 января поднялся выше 77 рублей, а европейская валюта превысила отметку в 87 рублей.

Уточняется, что евро поднялся выше 87 рублей впервые с 27 августа, а доллар превысил отметку в 77 рублей впервые с 21 апреля прошлого года.

Такое снижение рубля происходит уже второй день подряд. Ранее, 5 января, российская валюта сильно снизилась к евро и американскому доллару. На тот момент евро поднялся выше 86 рублей, а валюта США превысила 76 рублей.