Несколько сотен митингующих продолжили протесты в казахстанском городе Актау

На центральной площади в казахстанском городе Актау остается несколько сотен митингующих. Об этом 6 января сообщает корреспондент «Sputnik Казахстан».

«Новые участники митинга прибывают на площадь. Они самовольно оцепили площадь заграждениями», — передает Telegram-канал агентства.



Уточняется, что правоохранителей и патрульных машин на площади нет. Также на месте событий не работают мобильная связь и интернет.

Ранее в этот день правоохранители Алма-Аты сообщили о предпринятой ночью попытке штурма здания полиции, десятки нападавших были ликвидированы.

При этом утром 6 января военные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре площади Алма-Аты. После оцепления протестующие открыли огонь по военным, в итоге завязалась перестрелка.

Позднее военные сняли оцепление и покинули центральную площадь города. По последним данным, на месте остаются двое погромщиков, которые размахивают национальным флагом.

На протяжении всей ночи в городе не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

Из-за отсутствия интернета в республике не работает безналичный расчет, поэтому жители пытаются снять деньги с карт. Так, массовые очереди образовались в единственном работающем банке в Нур-Султане.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.