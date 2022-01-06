Президент Казахстана сменил главу агентства по стратегическому планированию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу агентства по стратегическому планированию и реформам, им стал 35-летний Асет Иргалиев, ранее возглавлявший министерство национальной экономики. Об этом 6 января сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

Кайрат Келимбетов, возглавлявший это агентство до сегодняшнего дня, указом казахского лидера снят с должности.

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