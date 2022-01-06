Президент Киргизии обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами стран ОДКБ

Президент Киргизии Садыр Жапаров провел ряд телефонных разговоров о ситуации в Казахстане с лидерами стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в четверг, 6 января, сообщает пресс-служба киргизского лидера.

Так, Жапаров поговорил с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом России Владимиром Путиным.

«Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с информацией, поступающей из соседней страны, о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов и иных фактах насилия. Стороны обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации», — указано в публикации.

Утром в четверг «Sputnik Казахстан» сообщил, что венные на БТР и бронемашинах «взяли в кольцо» мародерствующих участников беспорядков в центре Алма-Аты. Там находится около 50 единиц техники. Они окружили площадь по периметру. В центре площади находится примерно 200 зачинщиков беспорядков. Они открыли по силовикам огонь, началась интенсивная перестрелка.

На протяжении всей ночи в городе не утихали беспорядки. Так, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева. Глава республики назвал организаторов погромов террористическими бандами.

Накануне в МВД Казахстана сообщили, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли в ходе столкновений с демонстрантами, еще 317 пострадали во время беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку.