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Курс доллара превысил 76 рублей впервые с апреля 2021 года

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Российский рубль продолжил снижение к доллару США и евро на фоне ситуации в Казахстане. Информация об этом следует из данных на сайте Московской биржи.

Так, курс американской валюты в ходе торгов утром 6 января поднялся выше 77 рублей, а европейская валюта превысила отметку в 87 рублей.

Уточняется, что евро поднялся выше 87 рублей впервые с 27 августа, а доллар превысил отметку в 77 рублей впервые с 21 апреля прошлого года.

Такое снижение рубля происходит уже второй день подряд. Ранее, 5 января, российская валюта сильно снизилась к евро и американскому доллару. На тот момент евро поднялся выше 86 рублей, а валюта США превысила 76 рублей.

4 января главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Егор Жильников спрогнозировал, что в 2022 году американская валюта подорожает. По его мнению, курс доллара будет держаться на отметке в 75,5 рубля.

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