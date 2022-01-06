В Якутске мужчина поджег ковры Дома правительства

В Якутии нетрезвый мужчина поджег ковры перед двумя зданиям правительства региона. Об этом 6 января сообщил директор ГБУ РС «Служба эксплуатационно-технического обслуживания» Дмитрий Семенов.

Отмечается, что инцидент произошел около 4:00 четверга (23:00 среды по мск).

«Нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здания Дома правительства 1 и Доме правительства 2», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего никто не пострадал, в настоящее время личность подозреваемого установлена, добавил Семенов.

Кроме того, по его данным, инициирована проверка действий сотрудников предприятия, отвечающего за охрану административных зданий.

На кадрах с места происшествия слышно, как мужчина сначала крикнул: «Казахи! Мы с вами!». При этом зачинщик поджога нецензурно выражался.

В настоящее время в ряде городов Казахстана продолжаются протесты, которые переросли в беспорядки и мародерства. Демонстрации начались еще 2 января после того, как стоимость сжиженного газа выросла с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

В ходе беспорядков, по данным на 5 января, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В МВД Казахстана сообщили, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли при стычках с демонстрантами, еще 317 человек пострадали.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

Токаев назвал организаторов погромов террористическими бандами.