Прямой эфир
Мир
В США объяснили важность позиции посла на Украине «агрессией России»
Общество
Академик РАН Бокерия назвал предельный срок жизни человека
Общество
Аналитик рассказал о способе получения россиянами накопленной пенсии
Мир
Гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшилась из-за морозов
Мир
Блинкен и глава МИД Японии обсудили усилия по «сдерживанию» РФ
Мир
В США одобрили применение бустерных доз вакцины Pfizer для подростков
Мир
На Украине рассказали об «ударах под дых» от «Газпрома»
Культура
Сцену с актером Крисом Нотом вырезали из финала сериала «И просто так»
Мир
В ФРГ заявили об угрозе для страны политики нового правительства по СП-2
Наука
РФ может передать Казахстану один из ненужных спутников на Байконуре

Австралия и Япония заключат договор о сотрудничестве в сфере обороны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канберра и Токио намерены подписать соглашение о взаимном доступе, направленное на укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности в ходе виртуального саммита глав правительств двух Австралии и Японии. Об этом в четверг, 6 января, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон на пресс-конференции.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Он заявил, что договор установит юридические рамки, позволяющие военнослужащим двух стран совершать взаимные визиты для проведения совместных учений или обучения.

Отмечается, что такого рода соглашение между Австралией и Японией будет заключаться впервые.

«Это соглашение станет единственным договором такого рода, заключенным Японией, что свидетельствует о высоком уровне доверия и партнерстве [наших стран], призванном обеспечить безопасность Индо-Тихоокеанского региона и защиту демократических ценностей», — подчеркнул Моррисон.

В декабре стало известно, что Япония за пять лет потратит на оборону рекордные $262,8 млрд. Власти страны хотят укрепить противоракетную оборону. Планируется построить два корабля и разработать истребитель следующего поколения. Часть средств направят на технологии в космосе и защиту от хакеров.

16 сентября США договорились о расширении военного присутствия в Австралии. Стране будет предоставлена помощь в получении атомных подлодок от американской стороны, о чем сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

15 сентября президент США Джо Байден заявил, что Австралия оснастит свой военно-морской флот американскими атомными подводными лодками.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021