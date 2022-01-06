Австралия и Япония заключат договор о сотрудничестве в сфере обороны
Канберра и Токио намерены подписать соглашение о взаимном доступе, направленное на укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности в ходе виртуального саммита глав правительств двух Австралии и Японии. Об этом в четверг, 6 января, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон на пресс-конференции.
Он заявил, что договор установит юридические рамки, позволяющие военнослужащим двух стран совершать взаимные визиты для проведения совместных учений или обучения.
Отмечается, что такого рода соглашение между Австралией и Японией будет заключаться впервые.
«Это соглашение станет единственным договором такого рода, заключенным Японией, что свидетельствует о высоком уровне доверия и партнерстве [наших стран], призванном обеспечить безопасность Индо-Тихоокеанского региона и защиту демократических ценностей», — подчеркнул Моррисон.
В декабре стало известно, что Япония за пять лет потратит на оборону рекордные $262,8 млрд. Власти страны хотят укрепить противоракетную оборону. Планируется построить два корабля и разработать истребитель следующего поколения. Часть средств направят на технологии в космосе и защиту от хакеров.
16 сентября США договорились о расширении военного присутствия в Австралии. Стране будет предоставлена помощь в получении атомных подлодок от американской стороны, о чем сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
15 сентября президент США Джо Байден заявил, что Австралия оснастит свой военно-морской флот американскими атомными подводными лодками.