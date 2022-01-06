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Директор Федерального бюро тюрем США уйдет с поста из-за критики

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Директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль объявил об уходе с поста после продолжающихся в течение нескольких месяцев давления и критики в его сторону. Об этом сообщил в четверг, 6 января, телеканал CNN.

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«После 30 лет службы в Федеральном бюро тюрем (BOP) Майкл Карвахаль на этой неделе уведомил руководство министерства юстиции о своих планах уйти на пенсию», — передает телеканал уведомление, распространенное среди сотрудников бюро.

Также из него следует, что Карвахаль продолжит руководить ведомством до того момента, когда будет объявлен его преемник.

По сведениям CNN, работу бюро под руководством Карвахаля критиковали американские законодатели от обеих партий.

Телеканал передает, что директор бюро начал свою 30-летнюю карьеру в 1992 году в качестве тюремного надзирателя в Техасе. Карвахаль был назначен директором ВОР в феврале 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса.

Тогда Центры США по контролю и профилактике заболеваний заявили, что люди в тюрьмах подвергаются «более высокому риску» заражения вирусом из-за неспособности к социальной дистанции и возможности того, что сотрудники или посетители принесут вирус в учреждение.

Действия Карвахаля в связи с пандемией подверглись резкой критике со стороны законодателей. В ноябре 2021 года сенатор-демократ Дик Дурбин из Иллинойса призвал генерального прокурора Меррика Гарланда уволить Карвахаля по целому ряду причин, включая его неспособность «защитить персонал BOP и сокамерников от пандемии COVID-19».

The New York Times добавляет, что его пребывание в должности сопровождалось кризисами, в том числе чередой смертей заключенных, побегов и хронической нехватки кадров.

Ранее, 4 января, сообщалось, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси уйдет в отставку в конце 2022 года. Новым спикером палаты представителей станет, вероятнее всего, демократ из Нью-Йорка Хаким Джеффрис, которого считают главным кандидатом на эту должность.

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