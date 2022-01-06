В США объяснили важность позиции посла на Украине «агрессией России»

Должность посла США на Украине важна в контексте «имеющей место агрессии России» близ границ страны. Об этом в четверг, 6 января, сообщила американский сенатор, член Демократической партии Джинн Шейхин.

Сенатор увидела в действиях РФ «растущую воинственность», поэтому посчитала важным поддержать Киев срочным назначением нового посла.

«Постоянные провокации [президента России Владимира] Путина вдоль украинской границы и растущая воинственность подчеркивают важность присутствия посла США в Киеве для поддержки наших украинских партнеров в этот критический момент», — утверждает Шейхин.

При этом в Белом доме ранее отметили, что пока не нашли подходящего человека на эту должность.

2 января президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили меры поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Во время беседы хозяин Белого дома выразил приверженность принципу «ничего о тебе без тебя» в отношении Киева, а также заявил о поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности страны.

Кроме того, американский лидер отметил, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае обострения ситуации на границе Украины.

В декабре в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Москва неоднократно отвергала подобные недостоверные данные.

28 декабря, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не планирует военную операцию против Украины, однако оставляет за собой право оперативно использовать свои Вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.