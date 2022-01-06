Гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшилась из-за морозов

Гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшилась в связи с суровыми зимними погодными условиями. Об этом в четверг, 6 января, сообщается на сайте ООН.

«Миллионы людей по всей стране недоедают и страдают от холода. Из-за сильного снегопада многие афганские семьи оказались отрезанными от внешней помощи», — сказано в тексте.

При этом ожидается, что холода в стране будут усиливаться. Учреждения системы ООН наращивают объемы помощи, направляют нуждающимся продовольствие и оказывают им медицинскую помощь.

В ООН отмечают, что гуманитарная ситуация усугубляется с каждым днем после захвата власти в стране движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Многие афганские семьи живут в холодных домах, им нечем обогреть свои жилища.

Сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы успеть доставить помощь до того, как многие районы окажутся совсем недоступными, отметили в организации.

18 декабря Россия отправила в Афганистан очередную партию гуманитарной помощи из продовольствия и медикаментов.

Ранее, 1 декабря, самолеты российского министерства обороны в составе трех бортов прибыли в Кабул. Они доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза.

До этого, 30 ноября, стало известно, что жители Кабула пожаловались на нехватку лекарств в аптеках. Глава Союза медицинских служб Афганистана Ассадула Какар сообщил, что многие фармацевтические компании прекратили деятельность из-за нехватки сырья для производства лекарств.

18 ноября самолеты ВКС РФ доставили в Афганистан 108 т гуманитарного груза. Как уточнили в Минобороны РФ, три военно-транспортных самолета Ил-76 прибыли в Кабул для эвакуации 380 человек, среди которых граждане России, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), а также Украины и Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.