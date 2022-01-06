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В ФРГ заявили об угрозе для страны политики нового правительства по СП-2
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В ФРГ заявили об угрозе для страны политики нового правительства по СП-2

Премьер Баварии Зедер: политика нового правительства по «Северному потоку-2» угрожает ФРГ
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Позиция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по «Северному потоку – 2» является наивной. Об этом в четверг, 6 января, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

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По его словам, политика нового федерального правительства Германии угрожает энергетической безопасности страны. Зёдер считает, что «зеленая» угроза неиспользования газопровода наносит ущерб в первую очередь самой Германии.

«В условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива», — подчеркнул премьер Баварии.

В частности, он назвал ошибкой скептическое отношение новой главы немецкого МИДа к российскому проекту.

24 декабря телеканал Das Erste допустил, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» может расколоть коалицию, сформировавшую новое правительство Германии. Отмечалось, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся споры.

Позже глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту о полной готовности газопровода СП-2 к началу эксплуатации. По его словам, вторую нитку газопровода заполнили топливом 29 декабря. В ответ президент Владимир Путин поздравил «Газпром» и партнеров компании с завершением работы по созданию крупной дополнительной магистрали поставок газа. При этом Путин заявил, что запуск СП-2 приведет к снижению цен на газ в Европе.

Днем ранее постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» является политическим, а не техническим.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

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