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Блинкен и глава МИД Японии обсудили усилия по «сдерживанию» РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с японским коллегой Ёсимасой Хаяси «сдерживание» России от якобы агрессивных действий. Об этом сообщается в среду, 5 января, на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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«Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси. Они… обсудили усилия по сдерживанию России от дальнейших военных действий или других агрессивных действий», — следует из материла пресс-службы Госдепа.

Кроме того, как отмечается в сообщении, коллеги подтвердили свою «непоколебимую поддержку» независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Блинкен осудил запуск баллистической ракеты КНДР и подчеркнул, что США по-прежнему непоколебимы в готовности защищать Японию.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Хаяси подтвердили свою приверженность модернизации американо-японского альянса, согласованию стратегических целей и дальнейшему укреплению сотрудничества», — сказано в тексте заявления.

Блинкен и Хаяси также коснулись темы сотрудничества для достижения полной денуклеаризации и прочного мира на Корейском полуострове.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Москва неоднократно отвергала подобные данные.

Ранее в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что запуск Северной Кореей ракеты нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН, поскольку речь идет именно о баллистической ракете.

В этот же день КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель».

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