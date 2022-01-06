Теннисист Сафиуллин проиграл Синнеру в матче группового этапа ATP Cup

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил итальянцу Яннику Синнеру в матче группового раунда Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в Сиднее. Об этом 6 января сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

Матч продолжался 1 час 57 минут. Синнер сделал 11 эйсов при двух двойных ошибках и двух реализованных брейк-пойнтах.

У его соперника четыре эйса, две двойные и один успешный брейк-пойнт.

Таким образом, Италия повела в играх с Россией 1:0. В следующем матче россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Маттео Берреттини.

5 декабря российский теннисист Даниил Медведев, который в составе сборной выиграл в 2021 году Кубок Дэвиса и ATP Cup, положительно оценил состоявшиеся турниры. Теннисист назвал российскую команду потрясающей и признался, что счастлив быть ее частью и иметь возможность побеждать с ней.

ATP Cup пройдет в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная России. Призовой фонд Кубка составляет $10 млн.