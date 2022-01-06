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Стало известно о состоянии избитой в Мексике россиянки

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Жизни и здоровью пострадавшей в результате нападения протестующих в Мексике россиянки ничего не угрожает. Об этом рассказал в четверг, 6 января, старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.

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По его словам, российским дипломатам удалось установить с россиянкой связь.

«Связь с российской гражданкой установили. В помощи не нуждается, угрозы жизни и здоровью нет», — цитирует Трояновского агентство «РИА Новости».

4 января прокуратура мексиканского округа Альтос подтвердила информацию об избиении россиянки местными протестующими, отметив, что начала расследование этого инцидента.

В этот же день посольство РФ в Мексике начало проверку по факту появившейся информации о нападении протестующих на россиянку на юге страны.

По данным следствия, гражданка России ехала 3 января на частной машине из штата Кинтана-Роо в Чьяпас. По пути автомобиль остановила группа протестующих. Неизвестные лица, которые могут проживать в муниципалитете Осчук, потребовали от девушки оплатить проезд, рассказали в ведомстве. Россиянка это сделать отказалась, после чего митингующие напали на нее и избили.

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