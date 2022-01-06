Аналитик рассказал о способе получения россиянами накопленной пенсии

В России получить пенсионные накопления при достижении женщинами 55 лет и 66 — мужчинами можно после подачи заявления непосредственно в Пенсионный фонд РФ (ПФР) или же негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Об этом сообщает в четверг, 6 января, представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

По его словам, существует несколько факторов, на которые будут опираться организации при расчете варианта выплаты.

«Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее 10 лет) или единовременную выплату», — отметил Биезбардис в беседе с агентством «Прайм».

При этом, добавил аналитик, единовременная выплата будет назначена, если размер накоплений составляет меньше 5% от расчетной суммы страховой и накопительной пенсии, а срочная — составляется из средств, сформированных в рамках программы госсофинансирования накопительной пенсии и материнского капитала.

Кроме того, эксперт уточнил, что получить единовременную выплату может и правопреемник в течение полугода со застрахованного лица либо позже при восстановлении сроков по суду, для этого достаточно предъявить документы, подтверждающие родственные отношения.

Подать заявление в НПФ или ПФР можно лично, через личный кабинет или по почте, предварительно нотариально заверив документы, сообщил Биезбардис.

Он заключил, что при получении накоплений сразу рисков для клиента фонда нет, «так как порядок выплат строго определен законом».

2 января профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что для того, чтобы увеличить размер пенсионных выплат, необходимо выйти на пенсию позже или монетизировать льготы. По ее словам, в настоящее время эти выгоды «во многом сводятся на нет» из-за инфляции.

Эксперт также добавила, что при наступлении 80 лет базовая часть пенсии увеличивается в два раза.

С 1 января в России проиндексированы на 5,9% страховые пенсии. В 2022 году подать заявление на выплату вышеуказанной пенсии смогут женщины с 56,5 года, а также мужчины с 61,5 года.