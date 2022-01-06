Президент Казахстана Токаев сообщил о боях под Алма-Атой

Под Алма-Атой «террористы вступили в бой с военными». Об этом в среду, 5 января, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности.

Глава государства отметил, что они бесчинствуют в Алма-Ате и других городах республики.

По его словам, протестующие захватывают помещения, где находится стрелковое оружие, и ведут бои с курсантами училищ.

Токаев также подчеркнул, что сейчас идет бой под Алма-Атой с воздушно-десантными подразделениями.

Ранее президент Казахстана заявил, что протесты в стране нужно рассматривать как акт внешней агрессии.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с соответствующим обращением Токаева.

Токаев назвал организаторов погромов террористическими бандами.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие 5 января ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ходе беспорядков, по данным на 5 января, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.