Экс-глава МИД Украины призвал Борреля поехать в Крым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал отправить с рабочим визитом главу дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля на границу с Крымом вместо Донбасса.

Боррель 4-6 января находится с визитом на Украине. Накануне стало известно, что он также посетит линию соприкосновения в Донбассе.

При этом, по мнению Климкина, лучше бы Боррель посетил Крым, ведь так он бы сыграл роль в развитии «Крымской платформы».

«Я бы Борреля не на Донбасс, а на линии соприкосновения с оккупированным Крымом послал. Это было бы разработкой для «Крымской платформы» — особенно политической», — написал он 5 января в своем Facebook.

Кроме того, Климкин подчеркнул, что такой шаг подтвердил бы преданность Евросоюза «сдерживанию» России.

Павел Климкин добавил, что Киеву в настоящее время «нужно больше от ЕС».

4 января пресс-служба украинского МИДа сообщила, что главы внешнеполитических ведомств Украины и Чехии Дмитрий Кулеба и Ян Липовский договорились о совместных шагах для «сдерживания» РФ.

Помимо этого, стороны обсудили развитие «Крымской платформы».

Форум «Крымская платформа» состоялся в Киеве по инициативе украинской стороны 23 августа. Он был посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.