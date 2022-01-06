РФ может передать Казахстану один из ненужных спутников на Байконуре

Россия может передать Казахстану не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник и три технологические системы на космодроме Байконур в рамках вывода из аренды не использующихся объектов. Об этом 6 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник на космодроме.

Отмечается, что передача произойдет в первой половине 2022 года.

«В числе планируемых к передаче объектов: спутник теле- и радиовещания «Экран-М» со сборочно-защитным блоком и три технологические системы космодрома», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, кроме спутника Казахстан может получить универсальный контрольно-испытательный комплекс, системы дистанционного управления заправкой и вспомогательными системами.

«Экран-М» был доставлен на космодром, но так и не был запущен, так как система таких же аппаратов работала исправно, и пополнять орбитальную группировку смысла не было, передает агентство слова другого собеседника.

Первый спутник «Экран-М» был запущен на геостационарную орбиту в 1987 году. Назначение аппарата — организация прямого телевизионного вещания для регионов Сибири и Дальнего Востока. Последний такой же аппарат отправили в космос в 2001 году.

Ранее, 5 января, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал об усилении охраны ключевых объектов космодрома Байконур из-за массовых протестов в Казахстане. По его словам, филиалы предприятий корпорации, городские службы и организации работают в штатном режиме.