Польская полиция случайно поймала скрывавшегося 20 лет преступника
В Польше полиция задержала мужчину за отсутствие маски и случайно раскрыла преступление 20-летней давности, сообщает портал Euronews.
По информации издания, в районе Беляны на северо-востоке Варшавы правоохранители задержали 45-летнего мужчину, которой с упорством отказывался надевать маску в общественном месте.
Уже после задержания выяснилось, что задержанный около 20 лет числился в розыске за совершенное убийство.
Если бы не этот инцидент, преступник и далее продолжал скрываться от правосудия, подчеркивают журналисты.
Теперь мужчине помимо штрафа за нарушение санитарных ограничений грозит и лишение свободы сроком до 25 лет.
Как отмечает издание, маски являются обязательными во всех магазинах в Польше в соответствии с последними распоряжениями властей по борьбе с коронавирусом.
Ранее, 15 декабря, лондонская полиция опубликовала в Twitter рождественский адвент-календарь, на котором изображены фотографии находящихся в розыске преступников за действия насильственного характера.
Календарь получил название «12 рождественских преступлений». Таким образом правоохранители обратились к населению за помощью в поиске преступников, намереваясь направить все силы на предотвращение насилия в дни праздников.