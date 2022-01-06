Польская полиция случайно поймала скрывавшегося 20 лет преступника

В Польше полиция задержала мужчину за отсутствие маски и случайно раскрыла преступление 20-летней давности, сообщает портал Euronews.

По информации издания, в районе Беляны на северо-востоке Варшавы правоохранители задержали 45-летнего мужчину, которой с упорством отказывался надевать маску в общественном месте.

Уже после задержания выяснилось, что задержанный около 20 лет числился в розыске за совершенное убийство.

Если бы не этот инцидент, преступник и далее продолжал скрываться от правосудия, подчеркивают журналисты.

Теперь мужчине помимо штрафа за нарушение санитарных ограничений грозит и лишение свободы сроком до 25 лет.

Как отмечает издание, маски являются обязательными во всех магазинах в Польше в соответствии с последними распоряжениями властей по борьбе с коронавирусом.

Ранее, 15 декабря, лондонская полиция опубликовала в Twitter рождественский адвент-календарь, на котором изображены фотографии находящихся в розыске преступников за действия насильственного характера.

Календарь получил название «12 рождественских преступлений». Таким образом правоохранители обратились к населению за помощью в поиске преступников, намереваясь направить все силы на предотвращение насилия в дни праздников.