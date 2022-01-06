В Нью-Йорке приспустят флаги в годовщину штурма Капитолия

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул поручила приспустить государственные флаги в честь защитников здания Капитолия год назад. Об этом в четверг, 6 января, сообщает пресс-служба главы штата.

По словам Хокул, флаги на государственных зданиях будут приспущены 6 января «в честь мужественных американцев, защищавших здание Капитолия США во время попытки мятежа 2021 года».

Отмечается, что флаги будут приспущены в 14:11 (22:11 мск) — когда в Капитолий впервые вторглись, а подняты в 20:06 (04:06 7 января мск) — время повторного созыва сената США для утверждения итогов президентских выборов.

«Трусливые нападения во время мятежа 6 января прошлого года были больше, чем атакой на здание Капитолия США, это была атака на наши демократические ценности. Я благодарю отважных героев, которые поставили свои жизни на карту, чтобы защитить общественную безопасность 6 января, и я призываю всех нас задуматься о ценностях, с которыми мы строили эту страну: демократия», — цитирует Хокул пресс-служба.

Ранее, 1 января, Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отметят годовщину восстания в Капитолии 6 января. Они выступят в одной из частей серии мероприятий, организованных демократами в годовщину протестов.

7 января 2020 года конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне. 6 января сторонники действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа устроили митинг, после которого ворвались в здание Капитолия, из-за чего было сорвано утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позднее Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.