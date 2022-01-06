Появилось видео погрома на парковке возле аэропорта Алма-Аты

После захвата международной воздушной гавани в Алма-Ате, которое произошло накануне, протестующие начали громить территорию возле аэропорта, в частности жечь автомобили на парковке.

На опубликованных кадрах видно, что машины продолжают гореть.

Ранее, в среду, сообщалось о том, что протестующие устроили разгром на территории самого аэропорта. Радикально настроенные демонстранты захватили аэропорт Алма-Аты. Воздушная гавань прекратила работу.

Позже заммэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил, что аэропорт был освобожден от захвата демонстрантами. В настоящее время его работа переводится в штатный режим. По словам заммэра, в городе началась антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка.

На появившемся в Сети ролике видны масштабы разрушений внутри здания.

Кроме того, в среду стало известно, что россиян, застрявших в аэропорту Алма-Аты из-за беспорядков на территории международной воздушной гавани, вынуждают покинуть здание терминала и выйти на улицу на неопределенный срок.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

В ходе беспорядков, по данным на 5 января, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

Токаев назвал организаторов погромов террористическими бандами.