Новое правительство Германии будет делать попытки реанимации переговоров в нормандском формате. Об этом заявил в среду, 5 января, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Уже известно, что нормандский формат как минимум не будет отвергнут: и новый канцлер, и новая глава МИДа Анналена Бербок постараются его возродить», — отметил он в интервью изданию «Европейская правда».

Также Мельник выразил мнение, что в области поставок оружия из Германии от нового правительства Киеву не стоит ждать «чего-нибудь нового».

Так, партия «Зеленых», которая во многих вопросах является союзником Украины, «придерживается еще более консервативного подхода», уточнил посол.

3 января стало известно, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января встретится с советниками лидеров Германии и Франции по нормандскому формату в Москве.

24 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на проведение переговоров в нормандском формате в 2022 году.

Неделей ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и Франция намерены оживить нормандский формат и снова сделать его эффективным.

Формат саммитов с участием руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины был утвержден летом 2014 года. Его назвали нормандским.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.