В ОДКБ подтвердили получение обращения Казахстана об оказании помощи

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) получила обращение президента Казахстана об оказании помощи, сообщил 6 января пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается [властями Казахстана] как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — уточнил он.

Также Зайнетдинов отметил, что Казахстан провел консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

Токаев назвал организаторов погромов террористическими бандами.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие 5 января ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте, Узбекистан, среди глав шести государств — участников СНГ (Содружество независимых государств). В их число входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В сентябре 1993 года к ОДКБ присоединился Азербайджан, в декабре того же года странами-участницами стали Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года, он призван обеспечивать безопасность стран и укреплять защиту государств и целого мира.