Аэропорт Алма-Аты не возобновит работу минимум до утра

Международный аэропорт казахстанской Алма-Аты едва ли возобновит работу раньше утра, считает руководитель пресс-службы воздушной гавани Найля Жабагина.

«Сегодня вряд ли, с утра будет яснее», — приводит ее слова «Интерфакс».

Ранее в среду радикально настроенные протестующие захватили аэропорт Алма-Аты. Воздушная гавань прекратила работу.

В настоящее время, как сообщило агентство KazTA, участники массовых беспорядков уже покинули здание аэропорта. Заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров также сообщил, что аэропорт был освобожден от захвата демонстрантами. В настоящее время его работа переводится в штатный режим. По его словам, в городе началась антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка.

На появившемся в Сети ролике видны масштабы разрушений внутри здания.

Кроме того, стало известно, что россиян, застрявших в аэропорту Алма-Аты из-за беспорядков на территории международной воздушной гавани, вынуждают покинуть здание терминала и выйти на улицу на неопределенный срок.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.