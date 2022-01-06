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Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении миротворцев ОДКБ в Казахстан

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Кремль в четверг, 6 января, опубликовал заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна о направлении миротворцев организации в Казахстан.

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«В связи с обращением президента Республики Казахстан [Касым-Жомарта] Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ… принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан», — говорится в заявлении Пашиняна, опубликованном на сайте президента РФ.

Из сообщения также следует, что силы будут направлены в республику на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки.

О том, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял такое решение, сообщалось ранее в четверг. При этом отмечалось, что совет при отправке сил опирается на статью 4 Договора о коллективной безопасности.

Ранее в среду Токаев обратился к государствам – членам ОДКБ за помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за протестов в стране, которые переросли в массовые беспорядки и мародерство.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие 5 января ворвались в здание администрации, мэрия загорелась. Также протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В МВД Казахстана в среду сообщили, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли, 317 пострадали во время беспорядков в Казахстане.

Организация Договора о коллективной безопасности берет свое начало с заключения Договора о коллективной безопасности, который был подписан в Ташкенте (Узбекистан) 15 мая 1992 года главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия (1993 год). Договор вступил в силу по завершении процедур национальной ратификации 20 апреля 1994 года.

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