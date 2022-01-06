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МИД России рекомендовал россиянам в Казахстане найти укрытие

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МИД России настоятельно рекомендует россиянам в Казахстане на фоне беспорядков укрыться в домах и гостиницах, а также обеспечить себе запасы продуктов и питьевой воды. Об этом в четверг, 6 января, сообщает департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

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«Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, по возможности укрыться в гостиницах, домах, обеспечить запасы продуктов и питьевой воды», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на данный момент в республике «в связи со сложной обстановкой» введен режим чрезвычайного положения и действует комендантский час с 23:00 до 07:00.

МИД РФ также посоветовал россиянам в Казахстане следить за сообщениями ближайшего диппредставительства России на фоне сложной обстановки в республике.

Протесты в Казахстане не стихают уже четвертый день, со 2 января. Жители вышли на митинги после того, как цена на сжиженный газ подорожала с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Там митингующие 5 января ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В МВД Казахстана, в свою очередь, сообщили, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли, еще 317 пострадали в ходе беспорядков.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

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