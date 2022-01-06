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В Сети появилась петиция против ввода в Казахстан миротворцев ОДКБ

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На сайте Change.org появилась петиция против ввода в Казахстан миротворческих войск стран – членов ОДКБ. Об этом стало известно в четверг, 6 января.

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Петиция обращена к лидерам ОДКБ. Автор петиции Роман Киселев обращает внимание на то, что протесты до последнего оставались преимущественно мирными, ограничиваясь отдельными ответными акциями с целью нейтрализации насилия со стороны силовиков.

По его словам, попытка получить внешнюю военную поддержку объясняется только полной утерей президентом Казахстана легитимности в глазах собственного народа, а также неспособностью найти поддержку для удержания авторитарной власти перед лицом многотысячных демонстраций даже у самых лояльных слоев населения.

Киселев отмечает, что страны ОДКБ могут обратиться в Совет Безопасности ООН в том случае, если главы государств действительно полагают, что протесты могут создавать угрозу миру и международной безопасности.

За два часа петицию подписали почти 2,5 тыс. человек.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

Токаев назвал организаторов погромов террористическими бандами.

«Настоящие террористы нам хорошо известны. Они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате, в других городах. Они захватывают здания инфраструктуры и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие», — добавил Токаев.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие 5 января ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Организация Договора о коллективной безопасности берет свое начало с заключения Договора о коллективной безопасности, который был подписан в Ташкенте (Узбекистан) 15 мая 1992 года главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия (1993 год). Договор вступил в силу по завершении процедур национальной ратификации 20 апреля 1994 года.

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