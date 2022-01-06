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В «Металлурге» сочли решение провести матч с «Барысом» наплевательством

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Первый вице-президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков раскритиковал решение руководства КХЛ не отменять игру с «Барысом» в Казахстане из-за введенного в стране режима ЧП на фоне беспорядков. Об этом в среду, 5 января, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

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«Почему <…> при чрезвычайном положении в стране команду с психологическим настроем заставили проводить матч?» — задался вопросом Ласьков.

Он также поинтересовался, почему некоторым командам можно переносить матчи из-за ситуации с коронавирусом, но при ЧП расписание игр не меняется. При этом вице-президент «Металлурга» уточнил, что при введении ЧП, согласно спортивному регламенту НХЛ, все матчи должны быть отменены.

«Кто кому гарантировал безопасное проведение матча? А что же с психологическим настроем игроков?» — уточнил Ласьков.

Вместе с тем представитель руководства «Металлурга» позитивно высказался по поводу работы принимающей стороны.

«Барыс» со своей стороны сделал сопровождение до аэропорта — к ним вопросов нет. А с психологией игроков что делать? Лиге на всё наплевать», — резюмировал Ласьков.

«Металлург» в среду потерпел поражение от «Барыса» со счетом 2:3. Игра проходила без зрителей в Нур-Султане, где по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было введено чрезвычайное положение.

Решение о проведении встречи в Нур-Султане было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Казахстана, а также клубами, представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков.

В настоящее время массовые протесты продолжаются в ряде городов Казахстана. В ходе беспорядков, по данным на 5 января, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В этот же день издание Tengrinews.kz сообщило, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли, еще 317 пострадали во время беспорядков в Казахстане.

5 января президент Токаев ввел режим ЧП в столице страны Нур-Султане. Также чрезвычайное положение было объявлено в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Режим будет действовать в этих регионах по 19 января.

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