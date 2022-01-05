ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте новых случаев COVID-19

За сутки коронавирусная инфекция выявлена у 2 294 039 человек в мире. Об этом в среду, 5 января, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что это самый высокий суточный показатель в статистике ВОЗ за всё время пандемии. Это число впервые превысило 2 млн.

За последние восемь дней суточный прирост выше 1 млн инфицированных был зафиксирован ВОЗ семь раз.

Больше всего подтвержденных случаев за всё время пандемии зарегистрировано в США — 58 282 427. Далее следуют Индия (35 018 258), Бразилия (22 323 837), Великобритания (13 835 334) и Франция (10 921 757).

4 января эксперт ВОЗ заявил, что с ноября внимательно отслеживается новый штамм коронавируса, о котором ранее сообщили ученые из Франции.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень его угрозы или заразности пока неизвестен. К настоящему времени в мире широко распространяются штаммы «Дельта» и «Омикрон».

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