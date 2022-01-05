МТРК «Мир» обратится в полицию из-за нападения на ее офис в Алма-Ате

Межгосударственная телерадиокомпания (МТРК) «Мир» намерена обратиться к правоохранителям Казахстана с требованием возбудить уголовное дело в связи с произошедшим нападением на ее офис, в результате которого было уничтожено оборудование. Об этом сообщил в среду, 5 января, заместитель председателя по техническому развитию компании Алексей Иконников.

«В настоящий момент мы планируем обратиться в правоохранительные органы Казахстана для возбуждения уголовного дела по факту нанесения материального ущерба», — сказал он в эфире телеканала.

Кроме того, он назвал информацию о том, что сотрудники телеканала получали сообщения в социальных сетях от злоумышленников с просьбой выйти в эфир, не соответствующей действительности.

Иконников подчеркнул, что работники МТРК здоровы и «были своевременно эвакуированы из офиса благодаря действиям руководства национального представительства и акимата Алма-Аты».

Ранее в среду телерадиокомпания «Мир» сообщила, что протестующие разгромили ее офис в Алма-Ате. По сообщению главы канала «Мир» Радика Батыршина, компания сообщит в правоохранительные органы об ущербе, который был понесен из-за действий митингующих. Он уточнил, что никто из сотрудников канала не пострадал.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане, а также в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях по 19 января.

Кроме того, Токаев подписал указ об отставке правительства республики. Он провел ряд кадровых изменений в составе своей администрации.

Позже глава Республики Казахстан проинформировал, что обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы».

2 января в Казахстане начались протесты. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр. Власти согласились выполнить требование, но протесты распространились и на другие города. С вечера 4 января наблюдаются погромы и столкновения с силовиками.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, мэрия загорелась. Также протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

Попытки стражей порядка призвать митингующих в Алма-Ате к мирному урегулированию противоречий оказались тщетны: 5 января протестующие разоружили полицию, отобрав у правоохранителей огнестрельное оружие.

В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.