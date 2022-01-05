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Власти Алма-Аты опровергли информацию о погромах в ГКБ №4

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Управление общественного здоровья Алма-Аты опровергло информацию о погромах в городской клинической больнице №4, которая появилась ранее в региональных СМИ.

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«Управление общественного здоровья Алматы сообщает, что факты погромов в ГКБ №4 не подтверждаются, руководство клиники на месте, дежурные подразделения работают в штатном режиме», — следует из сообщения горздрава.

Ранее в среду издание Sputnik Казахстан сообщило, что в городе протестующие мешают работе скорой помощи, избивают медработников и громят больницы.

Как передавало СМИ, пострадали пять сотрудников скорой помощи: два водителя и три медработника. Также были уничтожены две машины скорой помощи.

В городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения. Пострадала поликлиника Алмалинского района, следовало из сообщения.

В настоящее время массовые протесты продолжаются в Алма-Ате и ряде других городов республики. Так, в Алма-Ате протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел, ранее они попытались взять штурмом здание Ауэзовского РОВД. Захвачены здание администрации, резиденция президента и международный аэропорт.

В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Ранее 5 января президент Токаев ввел режим ЧП в столице страны Нур-Султане. Также чрезвычайное положение было объявлено в Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях. Режим будет действовать в этих регионах по 19 января.

В этот же день издание Tengrinews.kz сообщило, что не менее восьми сотрудников полиции и военных нацгвардии погибли, 317 пострадали во время беспорядков в Казахстане.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана ушло в отставку, но беспорядки продолжились.

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