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Появилось видео результата погромов протестующих в аэропорту Алма-Аты

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Аэропорт в Алма-Ате серьезно пострадал от погромов, которые устроили захватившие воздушную гавань протестующие.

Телеканал РЕН ТВ в среду, 5 января, опубликовал видео, на котором виден ущерб от действий минифестантов.

Так, судя по кадрам, залы ожидания внутри аэропорта полностью разгромлены. В здании выбиты двери и разбросаны разбитые стекла и мусор.

В магазинах аэропорта разбиты витрины и двери, некоторые товары украдены мародерами, другие повалены на пол. Кроме того, на территории всего терминала слышны звуки сигнализации.

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Как передало агентство KazTA, участники массовых беспорядков уже покинули территорию международной воздушной гавани.

Также заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил, что аэропорт был освобожден от захвата демонстрантами. В настоящее время его работа переводится в штатный режим. По его словам, в городе началась антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка.

Как передает Sputnik Казахстан, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности.

«В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее», — говорится в сообщении.

Как ранее отмечали в пресс-службе аэропорта, примерно 45 протестующих проникли на территорию и захватили терминал. Воздушная гавань прекратила работу. По некоторым данным, аэропорт будет осуществлять деятельность только по запросу с 20:58 и до 6 января 21:00. Аэропорт города Актау ранее в этот день также приостановил работу.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр).

Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

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