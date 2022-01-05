Появилось видео результата погромов протестующих в аэропорту Алма-Аты

Аэропорт в Алма-Ате серьезно пострадал от погромов, которые устроили захватившие воздушную гавань протестующие.

Телеканал РЕН ТВ в среду, 5 января, опубликовал видео, на котором виден ущерб от действий минифестантов.

Так, судя по кадрам, залы ожидания внутри аэропорта полностью разгромлены. В здании выбиты двери и разбросаны разбитые стекла и мусор.

В магазинах аэропорта разбиты витрины и двери, некоторые товары украдены мародерами, другие повалены на пол. Кроме того, на территории всего терминала слышны звуки сигнализации.

Как передало агентство KazTA, участники массовых беспорядков уже покинули территорию международной воздушной гавани.

Также заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил, что аэропорт был освобожден от захвата демонстрантами. В настоящее время его работа переводится в штатный режим. По его словам, в городе началась антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка.

Как передает Sputnik Казахстан, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности.

«В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее», — говорится в сообщении.

Как ранее отмечали в пресс-службе аэропорта, примерно 45 протестующих проникли на территорию и захватили терминал. Воздушная гавань прекратила работу. По некоторым данным, аэропорт будет осуществлять деятельность только по запросу с 20:58 и до 6 января 21:00. Аэропорт города Актау ранее в этот день также приостановил работу.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр).

Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.