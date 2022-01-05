Прямой эфир
Мир
Токаев назвал протесты в Казахстане актом внешней агрессии
Мир
МИД ФРГ прокомментировал шествие в честь Бандеры на Украине
Мир
Боррель заявил о вероятности усугубления конфликта в Донбассе
Мир
Протестующие разгромили терминал аэропорта Алма-Аты и Duty Free
Мир
МИД выпустил рекомендации для россиян в Казахстане
Мир
Власти Павлодара подавили массовые беспорядки
Мир
Президент Польши заразился коронавирусом
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с участием 50 авто под Тулой возросло до 14
Экономика
Цена нефти Brent превысила $81 за баррель
Мир
Протестующие повалили памятник Назарбаеву в Казахстане
Сюжет:

Пашинян начал консультации с главами ОДКБ по ситуации в Казахстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сообщил, что начал консультации с главами стран – членов ОДКБ по ситуации в Казахстане.

Отмечается, что Пашинян уже провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Топливо для бунта: протестующие в Казахстане перешли к погромам
Двукратный рост цен на топливо привел к массовым беспорядкам и отставке правительства

«Только что провел телефонный разговор с президентом Казахстана. Учитывая обращение президента Казахстана о содействии в вопросе преодоления сложившейся в Казахстане ситуации, я, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, начинаю незамедлительные консультации с главами стран ОДКБ», — написал премьер Армении в своем Facebook.

Ранее в среду Токаев обратился к государствам – членам ОДКБ за помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за протестов в стране, которые переросли в массовые беспорядки и мародерство.

Глава Казахстана назвал организаторов погромов террористическими бандами.

«Настоящие террористы нам хорошо известны. Они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате, в других городах. Они захватывают здания инфраструктуры и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие», — добавил Токаев.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие 5 января ворвались в здание администрации, мэрия загорелась. Также протестующие подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

В тот же день состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в постоянном контакте, рассказали в пресс-службе белорусского лидера.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021