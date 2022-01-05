Токаев сменил главу комитета национальной безопасности Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового главу комитета национальной безопасности (КНБ). Соответствующий указ вышел в среду, 5 января.

Отмечается, что Карим Масимов, который находился на посту председателя КНБ, освобожден от занимаемой должности. На его место назначен Ермек Сагимбаев.

«Указом главы государства Масимов Карим Кажимканович освобожден от должности председателя КНБ Республики Казахстан», — сообщается в документе.

Ранее в среду сообщалось о захвате протестующими здания управления комитета нацбезопасности. По словам очевидцев, в здание ворвались несколько десятков человек. В настоящее время оно полностью под их контролем.

Позже в этот же день в ходе совещания Токаев назвал происходящие протесты в Казахстане актом внешней агрессии. По его мнению, устроители протестов прошли серьезную подготовку за рубежом. Организаторов же погромов в ходе несанкционированных протестов он назвал «террористическими бандами». Президент страны также сообщил, что аэропорт в Алма-Ате и пять самолетов, в том числе иностранных, захвачены террористами.

В пресс-службе аэропорта отмечали, что примерно 45 протестующих проникли на территорию и захватили терминал. Воздушная гавань прекратила работу.

Позже аэропорт был освобожден от захвата демонстрантами. Его работа в настоящее время переводится в штатный режим, сообщил заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров.

В связи с протестами на территории всего Казахстана на фоне беспорядков был введен режим чрезвычайного положения.

В настоящее время массовые протесты продолжаются в Алма-Ате и ряде других городов республики. Так, в Алма-Ате протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел, ранее они попытались взять штурмом здание Ауэзовского РОВД.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку, но беспорядки продолжились.