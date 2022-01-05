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В Алма-Ате активно продолжаются беспорядки

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В Алма-Ате активно продолжаются беспорядки, устроенные участниками протестов. О деталях происходящего рассказал 5 января корреспондент «Известий».

По его данным, в городе толпа активно мародерствует, протестующие всё громят, поджигают автобусы и машины. При этом правоохранительные органы никак не пытаются помешать протестующим.

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«В толпе несколько тысяч человек, у большинства при себе дубинки или какие-то палки, иногда слышатся выстрелы», — сообщил журналист.

Кроме того, по его данным, демонстранты подожгли рынок, который принадлежит брату экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Булату.

Ранее 5 января заместитель главы администрации Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил, что в городе началась антитеррористическая операция. Аэропорт, ранее захваченный митингующими, был освобожден.

В этот же день митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента и аэропорт.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил со вторым за два дня обращением к нации. Токаев заявил, что с 5 января он возглавляет Совет безопасности Казахстана, которым ранее руководил экс-президент республики Нурсултан Назарбаев. Как сказал президент республики, власть намерена действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей) за литр.

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