США и ФРГ выступили за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины

И США, и Германия предпочитают путь дипломатии и деэскалации в целях урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом в среду, 5 января, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Наши страны непоколебимы в нашей поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. На встрече сегодня я и глава МИД [Германии] акцентировали внимание на том, что мы хотим и предпочитаем идти по пути дипломатии и деэскалации, чтобы урегулировать ситуацию, с которой мы сейчас сталкиваемся», — сказал он.

По словам Блинкена, готовность России идти по этому будет проверена на переговорах в рамках диалога по стратегической стабильности между США и РФ.

Блинкен также отметил, что они заявят об опасениях касательно «дестабилизирующих действий РФ и нарушению ею международных норм». Несмотря на то, что США привержены дипломатии, госсекретарь заявил, что они готовы к ответным мерам в том случае, если «Россия предпочтет эскалацию».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В преддверии данного раунда консультаций в ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор Путина и американского президента Джо Байдена. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме онлайн-саммита Россия–США переговоров в начале декабря.

После телефонного разговора Байден заявил, что ожидает прогресса от предстоящих раундов переговоров. Глава Белого дома подчеркнул, что в ходе предстоящих переговоров с Россией стороны обсудят взаимные обеспокоенности.

В ответ на вопрос о том, могут ли последовать санкции в отношении Москвы, если войска РФ останутся на границе с Украиной, Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.