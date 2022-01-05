Эксперт дал прогноз по курсу рубля на фоне протестов в Казахстане

Пока ситуация в Казахстане разворачивается не по самому драматическому сценарию, но если она продолжит ухудшаться, то рубль продолжит ослабевать и может опуститься ниже 80 руб./$. Таким прогнозом с «Известиями» поделился доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он, однако, подчеркнул, что в то же время 5 января цены на нефть выросли с 79,9 до 81,4 $/баррель.

«Рост стоимости нефти говорит о том, что даже если будут перебои с поставками казахстанской нефти на мировой рынок, то российская нефть теоретически может ее заместить. Нефтяные трейдеры этой ситуации опасаются. Поэтому приток валюты в страны может увеличиться», — пояснил Денис Домащенко.

По его словам, на дальнейший курс нацвалюты будет влиять развитие ситуации в Казахстане. Если ее удержат, то и рубль стабилизируется. Если же обстановка будет ухудшаться, тогда курс рубля может пробить отметку 80 руб./$, спрогнозировал эксперт. По его словам, это произойдет и в том случае, если Москва и НАТО будут делать резкие заявления по Украине.

«Инвесторы постепенно выходят из российских активов. Сегодня, 5 января, падали российские голубые фишки — Сбербанк, «Газпром». Эта ситуация будет раскручиваться, если продолжат падать мировые рынки в связи с ситуацией вокруг «Омикрона», — отметил он.

Денис Домащенко напомнил, что 5 января на открытии американских рынков западные акции также снижались. На этом фоне постепенно слабеет и рубль. Дополнительное ослабление рубля спровоцирует то, что в начале следующей недели ЦБ начнет покупать валюту по бюджетному правилу, добавил он.

Ранее в среду сообщалось, что российский рубль сильно снизился к евро и доллару США. Евро поднялся выше 86 рублей, американская валюта превысила 76 рублей, следует из данных на сайте Московской биржи.