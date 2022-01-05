Протестующие разгромили терминал аэропорта Алма-Аты и Duty Free

Захватившие аэропорт Алма-Аты протестующие разгромили внутренний терминал и зону Duty Free, сообщает 5 января «Интерфакс Казахстан».

Протестующие ворвались в аэропорт около половины девятого вечера по местному времени. Пассажиров и персонал эвакуировали. При этом в Сети распространяются кадры из воздушной гавани, на которых запечатлены горящие на территории аэропорта машины.

Один из самолетов приземлился в Алма-Ате уже после того, как аэропорт захватили. Пассажиров этого воздушного судна пришлось выводить из аэропорта в темноте.

Как ранее отмечали в пресс-службе аэропорта, примерно 45 протестующих проникли на территорию и захватили терминал. Воздушная гавань прекратила работу. По некоторым данным, аэропорт будет осуществлять деятельность только по запросу с 20:58 и до 6 января 21:00. Аэропорт города Актау ранее в этот день также приостановил работу.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

По данным местных СМИ, обстановка в столице Казахстана Нур-Султане относительно спокойная, в то же время погромы продолжаются в Алма-Ате.

Протестующие ворвались в здание администрации, после чего мэрия загорелась, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана также была захвачена.