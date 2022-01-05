МИД выпустил рекомендации для россиян в Казахстане

МИД России выпустил ряд рекомендаций для россиян, находящихся в Казахстане. Гражданам РФ советуют избегать мест скопления людей и проявлять осторожность.

«В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные двукратным ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти пообещали снизить цены, однако протесты перекинулись на другие регионы. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.

Наиболее напряженная обстановка наблюдается в Алма-Ате. Власти сообщали о более 500 пострадавших гражданских лиц, разбое и нападениях. Так, были захвачены президентская резиденция, здание администрации, аэропорт и офисы ряда телеканалов. По данным корреспондента «Известий», в охваченной беспорядками Алма-Ате орудует группа вооруженных грабителей.

На территории всего Казахстана введен режим ЧП.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Казахстан сможет самостоятельно решить свои внутренние проблемы. По его словам, страна не просила помощи у России.

В Сети распространилось видео, на котором, предположительно, запечатлена стрельба протестующих по силовикам в Алма-Ате. На видео слышен звук выстрела. После этого человек в камуфляжной одежде падает. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что во время беспорядков действительно были ранены и убиты сотрудники правоохранительных органов. Токаев указал, что лично возглавит Совбез страны и власти готовы действовать жестко в отношении правонарушителей.