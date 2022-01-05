В США назвали ключевые темы предстоящих переговоров с Россией

Соединенные Штаты на переговорах с РФ рассмотрят проблемы «вторжения» России в соседние страны и использования химического оружия в других странах. Об этом 5 января сообщили в Белом доме.

Кроме того, отмечается, что Вашингтон не намерен по всем пунктам отвечать на предложения России по стратегической безопасности, так как считают некоторые из них не заслуживающими внимания.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Данный раунд консультаций предварял телефонный разговор российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, который состоялся в ночь на 31 декабря. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме онлайн-саммита Россия–США переговоров в начале декабря.

После телефонного разговора Байден заявил, что ожидает прогресса от предстоящих раундов переговоров. Глава Белого дома подчеркнул, что в ходе предстоящих переговоров с Россией стороны обсудят взаимные обеспокоенности.

В ответ на вопрос о том, могут ли последовать санкции в отношении Москвы, если войска РФ останутся на границе с Украиной, Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.

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