Власти Павлодара подавили массовые беспорядки

Власти казахстанского Павлодара подавили массовые беспорядки, в данный момент ситуация в городе стабилизировалась. Об этом в среду, 5 января, сообщил Sputnik Казахстан.

При попытке штурма здания администрации города полиция оперативно заняла позиции вблизи сооружения и преградила путь группе протестующих, численность которой составляла порядка 1 тыс. человек, говорится в материале. Стражи порядка разогнали митингующих, применив спецтехнику и светошумовые гранаты, рассказали изданию очевидцы.

В результате участники беспорядков были вынуждены покинуть центральную площадь Павлодара. Позднее полиция города провела массовые задержания. По последним данным, правоохранители в данный момент продолжают поиск и задержание правонарушителей, добавило издание.

В антиправительственных протестах участвовали в основном не павлодарцы, а жители сельской местности Баянаульского района, расположенного в 200 км от столицы области. По словам митингующих, «их привезли в город».

Протесты в Казахстане начались 2 января, когда жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость сжиженного газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза — с 60 тенге (10 рублей) до 120 тенге (20 рублей) за литр.

5 января митингующие ворвались в здание администрации в Алма-Ате, мэрия загорелась. Также протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента и аэропорт.

В ходе беспорядков, по данным властей, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Кроме того, было сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил со вторым за два дня обращением к нации после того, как в стране начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности Казахстана.

По словам президента, при любых обстоятельствах он останется в Нур-Султане, столице республики. На всей территории Казахстана объявлен режим ЧП.

В тот же день состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и президента Казахстана. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в постоянном контакте, рассказали в пресс-службе белорусского лидера.