В ООН прокомментировали беспорядки в Казахстане

Организация Объединенных наций (ООН) призвала все стороны в Казахстане к сдержанности и диалогу. В офисе генсека организации Антониу Гутерреша 5 января отметили, что с беспокойством следят за ситуацией в республике.

В заявлении ООН отмечается важность того, чтобы все стороны воздерживались от насилия. Угрозы безопасности для сотрудников ООН в Казахстане нет, добавили представители генсека.

В настоящее время на территории всего Казахстана введен режим ЧП из-за продолжающихся протестов и беспорядков. Так, в Алма-Ате протестующие захватили резиденцию президента, разгромили офисы двух телеканалов, здание администрации и захватили аэропорт.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные двукратным ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр). Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты перекинулись на другие регионы. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку.