Евро и доллар обновили максимумы конца сентября
Российский рубль в среду, 5 января, сильно снизился к евро и доллару США. Евро поднялся выше 86 рублей, американская валюта превысила 76 рублей, следует из данной на сайте Московской биржи.
Курс европейской валюты расчетами «завтра» 19.42 мск рос на 1,17 рубля до — 86,15 рубля, курс доллара повысился на 69 копеек и составил 76,05 рубля.
В ходе торгов доллар превысил отметку 76 руб./$1 впервые с 22 сентября, евро поднялся выше 86 руб. впервые с 21 сентября.
4 января главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Егор Жильников спрогнозировал, что в 2022 году американская валюта подорожает. По его мнению, курс доллара будет держаться на отметке в 75,5 рубля.
29 декабря руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что укрепление рубля к доллару дает возможность для покупки доллара по лучшему курсу. Кроме того, нельзя быть уверенными в том, что евро уйдет ниже 80 рублей.