Прямой эфир
Мир
В Алма-Ате протестующие подожгли здание телеканала «Казахстан»
Мир
В ООН прокомментировали беспорядки в Казахстане
Мир
Боррель заявил о вероятности усугубления конфликта в Донбассе
Мир
Протестующие пошли на штурм отделения полиции в Алма-Ате
Экономика
Евро и доллар обновили максимумы конца сентября
Мир
Байден в обращении к американцам повторил ляп Кличко
Мир
Президент Польши заразился коронавирусом
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с участием 50 авто под Тулой возросло до 14
Экономика
Цена нефти Brent превысила $81 за баррель
Мир
Белый дом призвал протестующих и власти Казахстана к сдержанности

Евро и доллар обновили максимумы конца сентября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский рубль в среду, 5 января, сильно снизился к евро и доллару США. Евро поднялся выше 86 рублей, американская валюта превысила 76 рублей, следует из данной на сайте Московской биржи.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Курс европейской валюты расчетами «завтра» 19.42 мск рос на 1,17 рубля до — 86,15 рубля, курс доллара повысился на 69 копеек и составил 76,05 рубля.

В ходе торгов доллар превысил отметку 76 руб./$1 впервые с 22 сентября, евро поднялся выше 86 руб. впервые с 21 сентября.

4 января главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Егор Жильников спрогнозировал, что в 2022 году американская валюта подорожает. По его мнению, курс доллара будет держаться на отметке в 75,5 рубля.

29 декабря руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что укрепление рубля к доллару дает возможность для покупки доллара по лучшему курсу. Кроме того, нельзя быть уверенными в том, что евро уйдет ниже 80 рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021