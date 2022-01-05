В Алма-Ате захвачено здание управления комитета нацбезопасности

Здание управления комитета национальной безопасности Казахстана захвачено протестующими в Алма-Ате. Об этом сообщает в среду, 5 января, ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали агентству свидетели на месте событий, в здание ворвались несколько десятков человек. В настоящее время оно полностью под их контролем.

Ранее в среду сообщалось о попытке протестующих захватить департамент внутренних дел в Алма-Ате. Также группа протестующих попыталась взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате. Полицейские забаррикадировались на крыше. В отношении участников беспорядков они применяли светошумовые гранаты.

По данным местных СМИ, обстановка в столице Казахстана Нур-Султане относительно спокойная, в то же время погромы продолжаются в Алма-Ате.

Протестующие ворвались в здание администрации, после чего мэрия загорелась, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана также была захвачена.

Также горело здание филиала государственного телеканала «Казахстан». Режим чрезвычайного положения введен по всей стране.

В ходе беспорядков, по последним из представленных властями данным, в Алма-Ате были избиты около 500 человек, среди которых 130 женщин и стариков. Сгорели 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе республики — вышли на митинги. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) за литр до 120 (20 рублей за литр).

Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Однако протесты возникли и в других городах. К вечеру 4 января начались беспорядки и столкновения с полицией. Правительство Казахстана ушло в отставку, но беспорядки продолжились.